Krijgt de Joodse Begraafplaats de duurste muur van Almelo? ‘Je kunt nog beter een villa bouwen’

Echt fraai ligt het er momenteel niet bij, op de Joodse Begraafplaats in Almelo. Tenminste, niet zoals de stichting het graag zou zien, mét doeken in plaats van een herstelde muur. Toch opende de begraafplaats zondag de deur voor bezoekers, in verband met Monumentendag. Ja, die was zaterdag. „Maar sjabbat, hé. Dat kan niet op zaterdag”, zegt Eléon de Haas. Waar bezoekers zich verwonderden op de plek die normaal gesloten is voor publiek, is het bestuur op de achtergrond vooral druk met het herstel. Herstel dat een flinke duit gaat kosten.