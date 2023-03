Kringloop XL heeft na de enorme brand een nieuwe plek in Almelo

Op vrijdag 20 januari ging het pand van Kringloop XL in vlammen op. In het complex op de hoek van de César Franckstraat en de Aalderinkssingel zaten meerdere bedrijven, waarvan Kringloop XL de meeste ruimte had.

Pand Dolle Pret

De kringloopwinkel maakt een doorstart in het pand van Dolle Pret aan Het Noordbroek 2. De indoor speelhal ging vlak voor kerst 2020 failliet en sindsdien staat de hal leeg. “Het is iets groter dan ons oude pand”, zegt eigenaar Ron Kits. Je kunt zeggen dat Kringloop XL op deze locatie Kringloop XXL is, zoveel ruimte is er.

“Voorlopig verzamelen we hier alleen tweedehands spullen. De aanvraag om ook een winkel te mogen openen ligt nog bij de gemeente.” Volgens het bestemmingsplan is een winkel op deze plek niet toegestaan, maar Ron is bezig dat te veranderen. “Ik ben druk in overleg met de gemeente, de vergunningaanvraag loopt inmiddels.”

Spullen langsbrengen

Omdat alles verloren is gegaan bij de brand, zit Kringloop XL te springen om nieuwe voorraad. Denk aan kleding, meubels, huishoudelijke artikelen, accessoires en witgoed. “Mensen kunnen dit elke dag bij ons langsbrengen”, vertelt Ron. “We zijn van maandag tot en met vrijdag open van 09.00 tot 17.00 en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.” Als je iets wilt laten ophalen, kan dat ook. Voor een afspraak kun je bellen met 0546 200 201.

Nieuwbouw op oude plek

De locatie aan Het Noordbroek 2 is tijdelijk. Ron heeft de oude hal van Dolle Pret gehuurd voor anderhalf jaar. Ondertussen is hij druk bezig met plannen te maken voor nieuwbouw op de oude plek. “We keren hoe dan ook terug daar.”

