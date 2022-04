Kroegeigenaar test kanorondje Almelo bij opening nieuwe sluis in de Aa: ‘Dit is perfect’

ALMELO - Ruud de Jong is vanaf zijn Almelose kroeg Proeflokaal België naar de plek gekanood om de proef op de som te nemen. Onder toeziend oog van omwonenden, de wethouder en de bestuursvoorzitter van waterschap Vechtstromen, verricht de kroegbaas al varende de openingshandeling van de vernieuwde sluis in de Aa net buiten de stad.

Missie geslaagd, heet het. Applaus klinkt op, deze woensdagmiddag. Voor de zekerheid kanoot De Jong nog een keer op en neer. Je weet maar nooit. „Echt. Dit is een hele verbetering. Als eenling kwam je ook wel door die oude sluis, maar was je met vrouw en kindertjes op pad, dan had je hier wel een probleem. In dat opzicht was het beslist een obstakel in het rondje Almelo van België naar Café Niels aan de havenkom in de stad.”

Automatisch aangestuurd

De oude eik bij de aftakking van de Loolee in de Aa is tot grote opluchting van omwonenden gespaard bij de aanleg van de nieuwe sluis. Een hypermoderne en geheel automatisch aangestuurde sluis, welteverstaan. „Sensoren signaleren wanneer de Aa te vol dreigt te lopen bij hoog water en vervolgens gaat de sluis volautomatisch op slot zonder dat er iemand aan een sluiswiel hoeft te draaien”, legt bestuursvoorzitter Wim Stegeman van waterschap Vechtstromen uit.

„Dat maakt het systeem tot een verbetering. Het reageert meteen op wisselende waterstanden. Er stroomt nooit meer te veel of te weinig water de stad in. Bij een handmatige bediening is het simpelweg onmogelijk om net zo adequaat te reageren.”

Waterstad van Twente

Het rondje Almelo door de stad met een passage in de idylle van de Gravenallee is een populaire trekpleister. Wethouder Eugène van Mierlo durfde Almelo als evenknie van Nordhorn te betitelen waar ze het trots over de Wasserstadt van de Grafschaft Bentheim hebben. „Zo mogen we Almelo best de waterstad van Twente noemen. Je vaart vanaf deze plek langs prachtige locaties naar het stadscentrum. Deze prachtige sluis maakt het kanorondje Almelo een stuk aangenamer. Bovendien profiteert ook de natuur met dit technische hoogstandje in de waterhuishouding.”

Quote Als het op rood staat, zit de sluis dicht. Dan moet je klunen Ruud de Jong

Bij het Waterschap zijn ze er van overtuigd dat je dit type sluis in de toekomst op de meest prominente aftakkingen zult aantreffen. „Dit is een mooi begin”, aldus waterschapsbaas Stegeman. Ruud de Jong mag bij de inwijding doorvaren. Het licht onder de eveneens nieuwe loopbrug geeft groen. „Als het op rood staat, zit de sluis dicht. Dan moet je klunen. Daarvoor zijn de twee steigers geplaatst. We hebben mee mogen denken met de ontwerpers en het waterschap en dat stellen we zeer op prijs. Bij een normale waterstand kun je hier vanaf nu zonder gehannes doorvaren.”