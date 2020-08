Laatste kunstwerken van spectaculaire kunstroof Almelo nu ook terug

Almeloër mag zoon niet zien en valt ex al ruim een jaar lastig

14:04 NIJVERDAL/ALMELO - Almeloër B. (27) mag zijn zoontje niet zien, omdat het erop lijkt dat hij zijn ex-partner onophoudelijk bestookt met telefoontjes en berichten. „Het houdt niet op”, zegt de moeder van de ex dinsdag voor de rechtbank in Almelo. Het is echter wachten op de uitslag van de rechtszaak. Rechter Marlies van Barlo besloot een rapport van de reclassering af te wachten voordat ze een oordeel velt.