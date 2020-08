Laatste kunstwerken van spectaculaire kunstroof in Almelo nu ook terug

Herman Ling uit Almelo heeft zijn kunst terug, maar is zijn levensge­luk kwijt

12:15 ALMELO - Een kunstroof is de schrik van elke liefhebber. Het overkwam Almeloër Herman Ling in 2008. De diefstal van zijn Sluijters werd deels opgelost, maar het leven werd nooit meer hetzelfde. De kunst kwam terug, maar het levensgeluk was weg.