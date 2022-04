Lagere straf voor moordpogingen in Almelo; brandstichters krijgen in hoger beroep 12 en 6 jaar

Maurits R. (28) en Dano van V. (22) zijn in hoger beroep veroordeeld voor twee brandaanslagen in Almelo tot celstraffen van 12 en 6 jaar. Beide mannen zijn schuldig aan pogingen tot moord. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden legt een lagere straf op dan de rechtbank in Almelo vanwege het tijdsverloop en de invoering van een nieuwe wet.

Apeldoorner R. was verantwoordelijk voor de nachtelijke aanslagen bij twee woningen in Almelo. In juni 2017 stak hij samen met Thomas M. uit Nunspeet een huis aan De Bongerd in brand. Een paar maanden later was in november een huis aan de Palestrinastraat het doelwit. Die klus klaarde R. samen met Dano van V. uit Heerde.

Vergissingen

De aanslagen in 2017 waren volgens het Openbaar Ministerie afrekeningen binnen het criminele circuit. De daders kregen vermoedelijk hun opdrachten van drugscrimineel Simo D. Maar de brandstichtingen aan De Bongerd en de Palestrinastraat bleken vergissingen, de beoogde doelwitten woonden er niet. Gelukkig vielen er geen slachtoffers, de bewoonsters van beide woningen konden op tijd hun huis uit vluchten.

De drie aanslagplegers werden in april 2019 door de rechtbank in Almelo veroordeeld voor pogingen tot moord. Maurits R. kreeg 16 jaar gevangenisstraf opgelegd, Van V. en M. moesten 8 jaar de cel in. R. en Van V. gingen in hoger beroep. M. berustte in zijn straf.

Aanslagen in opdracht

Het gerechtshof rekende de kille, onverschillige en meedogenloze houding van de daders zwaar aan. Maar waar de 28-jarige R. bij de rechtbank zijn kaken stijf op elkaar hield, bekende hij bij het gerechtshof de brandstichtingen en zei hij spijt te hebben. Een hogere straf kon hij niet meer krijgen.

R. was in 2019 al in totaal veroordeeld tot de wettelijk maximale tijdelijke gevangenisstraf van 26 jaar en 7 maanden. De rechtbank in Almelo legde hem in december 2019 een celstraf van 10 jaar en 7 maanden op voor een reeks andere liquidatiepogingen die hij samen met zijn broer uitvoerde. Ook hier vermoedt het OM dat Simo D. hun opdrachtgever was. De broers gingen in hoger beroep. Tegen Simo D. en medeverdachte Marcus T. loopt een strafzaak over deze vermeende opdrachten.

Waarom een lagere straf?

Door de veranderde proceshouding van R. konden psychologen een beter beeld van hem krijgen. Zij zagen een aan speed verslaafde man met ADHD en een persoonlijkheidsstoornis. Hun conclusie: R. was verminderd toerekeningsvatbaar. Dat was een van de redenen voor het gerechtshof om een lagere straf op te leggen.

De andere reden voor een korter verblijf in de gevangenis is de vertraging die de strafzaak opliep bij het gerechtshof. Net zoals eerder deze week, bij de veroordeling van Maick S. die baby Xaja doodde, speelde ook de nieuwe Wet straffen en beschermen mee. Door het verkorten van de voorlopige invrijheidstelling zou R. daardoor ‘netto’ een hogere straf krijgen.

Daarnaast zagen de raadsheren dat R. door zijn bekentenis verantwoordelijk heeft genomen voor zijn daden. R. zei dat hij graag de vaderrol op zich wil nemen voor zijn dochter en van plan is om in de toekomst betaald werk gaan verrichten.

Volledig scherm Na de aanslag werd de woning aan de Palestrinastraat korte tijd bewaakt. © Wim Goorhuis