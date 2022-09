Ledeboer uit Almelo in top 5 van beste restaurants in Nederland: 'Niet normaal, echt niet normaal’

Vader arme Almelose huurder betaalt achter­stand, tóch mag Sint Joseph van rechter woning direct ontruimen

ALMELO - Hij nam een ‘ernstig zieke vriend’ in huis en kon daarom, naar eigen zeggen, de huur niet meer betalen. Maar de Almelose woningcorporatie Sint Joseph kent geen pardon en eist ontruiming. De rechter ging daar (opnieuw) in mee. Ook nadat de huur alsnog was overgemaakt.

19 september