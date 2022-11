Leerlingen puzzelen in Almelo aan het wauw-gevoel van een geopend hangslotje

levensloop Ico (64) uit Almelo is klimaatac­ti­vist: ‘Iets doen werkt helend’

Ja, hij was erbij op Schiphol. Nee, hij is niet gearresteerd. „De grap was: ik viel over de drempel.” En daar lag Ico Jongerden, klimaatactivist te Almelo. Hij bleef gekwetst achter bij het doorgeknipte hek en keek toe hoe leden van Extinction Rebellion actie voerden tegen privéjets. „Privévliegtuigen zijn per persoon die ermee vliegen de grootste vervuilers.”

12 november