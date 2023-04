Lente? Dat is wippen voor de gevel, kazernes slopen, ophef over een schaap, en een visitekaart aan een glasdraadje

NieuwsupdateWat als Ria stopt, als we moeten wippen voor het klimaat, als Glasrijk versplintert, en brandweerkazernes worden gesloopt. Vergeten we nog het schaap, of nee, de wolf, of nee, de ophef over een van beide. Wat is er in hemelsnaam aan de hand? Nieuwsgierig? De nieuwsupdate praat u bij.