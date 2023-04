Lezers schrijven: Uiteindelijk kreeg Mariska na veel gedoe 3000 euro cadeau, gewoon gemeenschapsgeld

Thuiszorg in Enschede: één keer per week douchen, terwijl stoma lekt

Banafsheh Nasireslamy werkt in de thuiszorg om mensen te helpen. Maar de klok is haar grootste vijand. Omdat het werk nooit af komt, werkt ze structureel over. In eigen tijd geeft ze de douchebeurt die er eerder bij inschoot. Of haalt boodschappen voor de cliënt, die er zelf niet toe in staat is. Een dag mee met Banafsheh, in het spoor van de eeuwige haast.