Lid ‘Twentse martelbende’ bedreigde ook directeur gevangenis

Koopzondag in Almelo: winkeliers blijven hameren op belang van steunen lokale onderne­mers

26 oktober ALMELO - Corono of niet en regen of niet, de koopzondag in Almelo ging gisteren gewoon door. In het belang van een aantrekkelijke binnenstad. „Juist nu is het noodzakelijk bij lokale winkeliers te kopen.”