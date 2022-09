Liedjesmakersfestival in Almelo voelt als warm bad voor muzikanten

Marly (18) krijgt een herkansing op het festival in theater Hof88. In 2021 zat een verkoudheid de Almelose dwars: „Maar organisator Henk Lammers was vooraf zo enthousiast, dat ik toch besloot te gaan. Ook al was het tricky. Ik zou ’s middags spelen in de foyer. Bij binnenkomst zag ik dat er al heel veel mensen waren, de vibe was goed. Ik besloot hoe dan ook te spelen, al zou ik na één nummer moeten stoppen.”

Warm bad

De uit Nijverdal afkomstige Marly legt uit dat muzikanten het Liedjesmakersfestival als een warm bad ervaren. Niks geen festivalletje waar bezoekers soms met de rug naar de artiest staan en door de nummers heen kletsen: „De bezoekers zijn liefhebbers die belangstelling hebben voor de teksten van nummers en naar de motivatie van de artiesten. Je wordt gewaardeerd als kunstenaar.”

Blues

Het optreden van Marly – oud-winnares van The Voice of Almelo en deelneemster van The Voice Kids – begint om 18.45 uur. Ze treedt dit keer op met de band Try Out. „We spelen covers, maar hebben de nummers een eigen draai gegeven. Zo hebben we bekende nummers, zoals ‘Ain’t No Rest For The Wicked’ van Cage The Elephant aangepakt, de akoestische en country elementen zijn veranderd in een heel relaxte blues. In Try Out zitten dan ook twee bluesgitaristen.”

Eigen bedrijf

Na het behalen van haar havodiploma, heeft Marly nu een tussenjaar, waarin ze zich concentreert op muziek maken, schrijven en ontdekken. Ze wil volgend schooljaar een muzikale opleiding gaan volgen en daarvoor schrijft ze zich in bij diverse opleidingen, van het conservatorium in Utrecht tot de rockacademie in Tilburg. „Verder werk ik nog bij café De Stam in Almelo. Dat is een bijbaantje, want ik wil me echt klaarstomen voor een vervolgopleiding. Bovendien ben ik mijn eigen bedrijf begonnen, Marlymedia. Zo kom je toch een stuk professioneler over. En het is wel zo handig met het versturen van facturen.” Eerst is de blik nu gericht op het Liedjesmakersfestival, waar Marly dit keer zonder verkoudheid gaat spelen.

De twaalfde editie van het Liedjesmakersfestival in Theater Hof88 is zaterdag van 15.00 tot 24.00 uur. Meer informatie over alle bands en artiesten is te vinden op de Facebookpagina van het festival.