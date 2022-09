Liefst zeven rapporten zijn geheim, uitbreiding XL Businesspark in nevelen gehuld; Almelose raadsleden praten met meel in de mond

De geheime rapporten gaan over cruciale zaken, zoals de toekomstige werkgelegenheid op XL Park 2, de stikstofberekening van de uitbreidingsplannen en de grondprijzen. De uitkomsten van deze onderzoeken geven min of meer aan of uitbreiding van het het regionale bedrijventerrein - de zogeheten kanaalsprong, langs de A35 - haalbaar is. Stuk voor stuk zeggen de zeven rapporten iets over de kansen voor XL Park 2.