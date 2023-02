LIVE KKD | Heracles Almelo treft Telstar, dat al drie duels niet verloren heeft

Een mijlpaal in Hertme: een laadpaal voor elektri­sche auto’s

Het heeft even geduurd, maar hij staat er. De eerste openbare laadpaal voor elektrische auto’s in Hertme is feestelijk in gebruik genomen. Een laadpaal... als mijlpaal. Vindt het bestuurslid Henk Veurman van de dorpsraad van Hertme. „Het is mooi dat de gemeente bij de vooruitgang ook aan Hertme en Zenderen denkt.”