LIVE KKD | Heracles wil goede serie doortrekken tegen Jong AZ en druk op PEC Zwolle houden

Roemruchte buurtvere­ni­ging in Almelo nieuw leven ingeblazen met een reünie

Lang was het stil in de Deldensestraat en de Planthofsweg. Maar op 21 april laat buurtvereniging Delplant weer van zich horen. In restaurant ‘t Maatveld wordt dan 's avonds vanaf acht uur een reünie gehouden van de roemruchte club. En misschien, zo is stiekem de hoop, komt het wel tot nieuwe activiteiten.