LIVE | Voorlopers komen aan op Ganzenmarkt terwijl laatste deelnemers nog moeten beginnen; zo beleeft een wagenbouwer carnaval

Bankzitter McClaren las zijn afscheids­brief in de bus voor, niet aan de spelers, maar aan de journalis­ten

Bij FC Twente was het in de chaosjaren vrij gebruikelijk dat je al wist dat de trainer eruit ging, terwijl die nog met de jaarplanning voor het volgende seizoen bezig was. Op de flanken van de Enschedese vulkaan kon je niet eens rustig je tentje opzetten.