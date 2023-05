Ludo en Lisa waren het wachten op de regiotaxi in Almelo zat: ‘Met onze bus nu zo vrij als een vogel’

De glanzende blauwe Mercedesbus, met allerlei aanpassingen zoals rolstoellift, is tweedehands. Maar niettemin een flinke investering, vertelt Ludo Verwimp (49). „We konden de bus betalen doordat we ons huis hebben verkocht. Dat was eind december. Begin februari hebben we de bus gekocht. Bij een gespecialiseerde dealer.” Met zijn vrouw Lisa (44) woont hij nu in een gehuurde benedenwoning in de Schelfhorst. Niet zonder reden schaften ze zelf een rolstoelbus aan. „We wilden niet meer afhankelijk zijn van de regiotaxi”, zegt Verwimp.