Maandag bij Tubantia: Kampioensspecial Heracles

Tijdlijn Zó bereikte Heracles het kampioen­schap: van dik verliezen van PEC tot de toch nog verrassen­de titel

Met een heerlijke vrije trap krult Marko Vejinovic de bal in het ADO-doel. Het is het eerste doelpunt van Heracles in de Keuken Kampioen Divisie. De kersverse degradant wint de openingswedstrijd op overtuigende wijze, het is feest op Erve Asito.