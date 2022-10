Mannen die Diny (76) uit Almelo beroofden worden snel aangehouden: ‘De jongste heeft zich al gemeld’

Doorbraak in aankoop grond failliet Megahome: Almelose wijk het Weggeler kan eindelijk worden afgebouwd

ALMELO - Nieuwbouwwijk Het Weggeler kan eindelijk worden afgebouwd. Er is na jaren een doorbraak in de aankoop van grond van de failliete projektontwikkelaar Megahome. Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis uit Rijssen en Koopman Vastgoed uit Tubbergen zijn de nieuwe eigenaren. Ze gaan 49 huizen realiseren op de open plekken in de wijk.

