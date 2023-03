Maria en Iris voegen hun winkels in Almelo samen: 'We zetten alles lekker door elkaar heen'

indebuurt.nlMaria en Iris hebben er zin in. Ze kunnen niet wachten op de verhuizing van hun winkels. Aan Tafel Geschenken en Fraaai Wonen gaan samen verder in één winkelpand in de Grotestraat in Almelo.

Iris Jonker (47) zit nu twee jaar met haar woonwinkel Fraaai op de hoek van de Grotestraat met de Hagengracht. Maria van der Zwaag-Vloedbeld (66) runt samen met haar man Wim (68) Aan Tafel Geschenken. Hun winkel met serviesgoed zit inmiddels vijf jaar aan de kop van de Grotestraat. De twee winkels gaan over een paar maanden verhuizen. “We gaan naar het pand van Boekenvoordeel”, vertelt Iris. “Veel meer centraal in de winkelstraat.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Boekenvoordeel in de Grotestraat in Almelo gaat sluiten. © indebuurt Almelo

1 juli open

Boekenvoordeel huurt het pand tot eind mei. Op 1 juni krijgen de nieuwe huurders de sleutel. “Er moet dan flink wat gebeuren”, laat Iris weten. “Het plafond gaat eruit, geen idee wat daar achter zit trouwens en er komt een mooie gietvloer in.” Op 1 juli willen de ondernemers de deuren van hun nieuwe gezamenlijke winkel openen.

Goede klik

Maria, Wim en Iris kennen elkaar via hun winkels aan de kop van de Grotestraat. “We zitten allebei in het Rondje Noord rond de Doelenstraat en we hebben een goeie klik”, zegt Iris. “Maria en Wim zijn zulke betrouwbare en lieve mensen. Betere schoonouders kun je je niet wensen, dat zijn ze trouwens niet van mij hoor.”

Plaids en kussens

Maria moet lachen om die opmerking. Ze ziet de verhuizing helemaal zitten. Haar winkel van 55 vierkante meter staat vol porseleinen servies, vooral uit Engeland. “Deze merken bieden ook mooie plaids en kussens aan. Daar heb ik nu geen plek voor. Het is hier vol. Maar straks is die ruimte er wel”, zegt ze verheugd. “We zetten alles lekker door elkaar heen”, vult Iris aan. Op een tafel van Iris kan zomaar een servies van Maria komen te staan.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Fraaai Wonen zit nu nog op de hoek van de Grotestraat met Hagengracht. © indebuurt Almelo

Extra ruimte

Ook Iris is blij met de extra ruimte. “Wij hebben nu ongeveer 66 vierkante meter en geen magazijn, dat is behelpen hoor.” De nieuwe locatie is 250 vierkante meter, dat is meer dan het dubbele van de beide zaken samen. “Bovendien zit er een magazijn bij van 40 vierkante meter, daar kunnen we erg veel in opslaan.”

Interieurstyling

Iris is niet alleen winkelier, ze is ook interieurstylist. Met haar medewerker Yara Youssef (26) wil ze mensen advies geven over het inrichten van hun woning. “We kunnen straks allerlei banken, tafeltjes, fauteuils en vloerkleden laten zien.” In de winkel gaan de twee met deze meubels en accessoires combinaties maken. “Fraaai is meer dan een woonwinkel. Op de nieuwe plek kunnen we ons uitleven met interieurstyling.”

Er even tussenuit

Groot voordeel is dat er straks vier mensen zijn om de winkel te runnen. “Dat is nu nog wel eens lastig, vooral als je alleen in de winkel staat”, zegt Iris. “Ik heb nu last van een kies en moet naar de tandarts, maar dat gaat niet zomaar. Als we straks met z’n vieren in de winkel staan, is het veel makkelijker om er even tussenuit te gaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Almelo. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!