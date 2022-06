Martinus (43) opent winkel in wietolie in Almelo en snoept er zelf ook van: ‘Helpt tegen reuma, huidziekte en eetstoornis’

Gemaakt van hennepplant

Toen is van Van Lies zich gaan verdiepen in cannabidol, de wetenschappelijke naam van wietolie, vaak afgekort als CBD. Hij vertelt dat de olie een extract is van de hennepplant en dat het geen geestverruimende werking heeft. „Je wordt er niet high van, in tegenstelling tot wiet van de cannabisplant, daar zit THC in. Dat is de stof waar je stoned van wordt.”