Massaal verzet tegen komst Hornbach in Almelo: 'Megabouwmarkt past niet in onze wijk’

ASV’57 heeft kampioens­schaal al met een hand vast

Slechts een wedstrijd staat nog tussen ASV’57 en de titel in de vierde klasse F in. De ploeg rechtte na de degradatie uit de derde klasse de rug en legde een imponerende reeks op de mat. De ruime overwinning (7-0)op bezoek bij BZSV, zaterdag, was daar wederom een voorbeeld van.