Matchwinnaar Anas Ouahim over zege Heracles: ‘Als het voetballend niet lukt, moet je terug naar de basis: keihard werken’

VAN HIER De Weitemans­lan­den, een stuk Noordoost­pol­der in Twente: ‘Er gebeurt hier niets, en toch gebeurt hier alles’

Een Noordoostpolder maar dan in Twente: zo ongeveer was het bedoeld. De Weitemanslanden is het moerasgebied dat een buurtschap werd. „Ik zeg het zo vaak: er gebeurt niets, en toch gebeurt er van alles.” Een verrassend bezoek aan de leegte achter Almelo.