Materiële schade bij botsing tussen twee auto's in Almelo

met video Hoe kijken Almeloërs naar bedelaars: ‘Ben je echt zo zielig, of staat de BMW hier om de hoek?’

De gemeente Almelo gedoogde bedelaars altijd, maar dat is sinds deze week afgelopen. Een klein groepje bedelaars gedroeg zich agressief en intimiderend in winkelcentrum Vincent van Goghplein, en nu is daar en in het centrum, een bedelverbod ingesteld. Angelique Kunst peilt de stemming: hoe kijken Almeloërs naar bedelaars?

10 augustus