Maxime (22) die hoogzwanger door winkelvloer zakte in Almelo eist schadevergoeding: ‘Nog steeds onder doktersbehandeling’

Zouden er nog veel mensen zijn die douchen met koud water?

Aah, lief. Bij spulletjesgigant Action zijn in de afgelopen periode meer plaids en kaarsen verkocht dan voorheen. Kaarsen en dekentjes. Romantiek is niet alleen niet dood, romantiek is zelfs betaalbaar. Herman Finkers zong eens ‘Betaalbare romantiek, dat bestaat toch helemaal niet’, maar dat blijkt dik dertig jaar later net even anders te liggen.