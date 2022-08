Megakap 120 moeraseiken aan Zeven Bosjes in Almelo begint deze week

Motorcros­ser Rick Elzinga uit Zenderen Europees kampioen

De 20-jarige motorcrosser Rick Elzinga is de nieuwe Europees kampioen in de klasse EMX250. De coureur uit Zenderen veroverde die titel zaterdag in het Franse Saint Jean d’Angely. Een achtste plaats in de eerste manche was voldoende voor zijn eerste Europese kampioenschap.

20 augustus