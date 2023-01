Met bekeruitschakeling eindigt ook optreden van reservedoelman Robin Jalving bij Heracles: ‘Heb m’n visitekaartje afgegeven’

Het regent klachten, maar het druppelt boetes in Twenterand: ‘We komen een boa tekort’

VRIEZENVEEN - De klachten van inwoners over parkeerhinder, hondenpoep en geluidsoverlast stromen binnen bij de gemeente. Maar de drie handhavers kunnen het vele werk niet aan. „Inwoners willen dat we de top 3 van ergerlijke dingen aanpakken, maar daarvoor komen we een boa tekort”, zegt burgemeester Hans Broekhuizen.

12 januari