Met nieuwkomers Cube en De Sporthal krijgt oude vaccinatieplek op de meubelboulevard Almelo sportieve invulling

Beschouwing Financieel debacle in Vriezen­veen een verrassing? De geschiede­nis herhaalt zich vooral

Nee, gouden kranen komen er niet. Er is in het grondig te verbouwen gemeentehuis in Vriezenveen zelfs rekening gehouden met een ‘sobere inrichting’. Maar de verbouwing wordt wel 3 miljoen euro duurder dan verwacht. „Iedereen hier heeft er een zere kop van”, klinkt het in de raad. Alsof dat zo verrassend is. Verbouwingen en Twenterand: het blijkt een ronduit beroerde combinatie.