Miljardenmarkt opgeschud vanuit Almelo: ‘Wij maken op maat gemaakte spijkerbroeken, dat doet verder niemand’

Zijn invallen in garage­boxen Almelo bedreiging voor de gewone burger? Advocaat waarschuwt voor gevolgen

Als de rechtbank in Almelo over twee weken besluit dat de doorzoekingen van garageboxen door de gemeente en het daaropvolgende optreden van de politie rechtmatig is, dan heeft dat grote gevolgen voor de burger. „De politie kan dan overal zonder probleem naar binnen lopen”, aldus advocaat Jan Luiten.

19 september