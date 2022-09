Miljoen euro en andere noodmaatregelen moeten Almeloërs in geldnood helpen: energiecrisis grijpt in stad om zich heen

Ledeboer uit Almelo in top 5 van beste restau­rants in Nederland: 'Niet normaal, echt niet normaal’

ALMELO - Rick Blanken van restaurant Ledeboer aan de Wierdensestraat moet er nog steeds van bijkomen. De kok en eigenaar zag gisteren een droom bewaarheid worden. Hij staat nu op plek 4 van de beste restaurants van Nederland, samengesteld door recensiesite TripAdvisor. Het restaurant is the place to be, als je superlekker wilt eten.

28 september