Misbruik van kaartjes op kermis in Almelo: gratis tickets voor kinderen uit arme gezinnen gekopieerd

Eindelijk is het warm, maar zwembad in Vroomshoop blijft op slot en inwoners zijn boos: ‘Heel jammer’

Het was door de wisselvallige zomer een ‘rotseizoen’ voor het buitenbad in Vroomshoop. Maar net nu het tropisch warm is, zit Aquapark De Zandstuve op slot. Tot grote verbijstering van inwoners. Vooral de gemeente Twenterand, die badmeesters moet leveren, is de gebeten hond. „Maar we gaan er alles aan doen om herhaling te voorkomen.” En daar zijn al ideeën over.