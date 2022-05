Monique van Saane van D66 vrijwel zeker aan de slag als wethouder in Almelo: ‘We zijn er bijna uit’

Herenclub

De drie heren waren de afgelopen raadsperiode ook wethouder in Almelo en willen allemaal graag door. Dat bij die mannenclub nu een vrouw aanschuift, is volgens D66 Almelo ook heel gezond.

Akkoord dichtbij

Een coalitieakkoord is binnen handbereik, zegt Van Saane. „Er ligt nu een hele stapel concepten klaar. We moeten er nog een klap op geven, maar we gaan er vanuit dat dit moment niet heel ver in de toekomst ligt.”

Wanneer exact durft ze niet te zeggen. „Niet vandaag en ook niet morgen, maar in juni willen we de besprekingen toch wel afronden. Dat we nu de poppetjes bij naam noemen, zegt ook wel wat. We wilden immers eerst de inhoud op poten hebben en daarna pas officieel presenteren wie de taken op zich neemt.”