Mysterie opgelost: hier in Almelo mag je niet met een drone vliegen

Nieuw ziekenhuis voor Almelo, miljoenen­in­ves­te­ring van ZGT

Het ziekenhuis in Almelo wordt fasegewijs volledig vervangen door nieuwbouw. De Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) trekt er twintig jaar voor uit. Investeren en nieuwbouw is nodig omdat de huisvesting deels verouderd is.