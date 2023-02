Na 1,5 jaar vertraging zijn appartementen in oude stadhuis in Almelo klaar, maar peperdure penthouses zijn niet verkocht

Rol van Simo D. in de onderwe­reld lijkt voorbij na vernieti­gend vonnis over reeks aanslagen in Twente

ALMELO - In een vernietigend vonnis is Enschedeër Simo D. (43) door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een celstraf van 26 jaar en 8 maanden voor drie pogingen tot moord en brandstichting. Zijn vermeende rechterhand Marcus T. (35) moet tien jaar de cel in voor zijn rol bij een poging tot liquidatie in Gronau.

20:22