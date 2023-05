Na dertig jaar pijn gloort er voor Almelose Mirjam hoop bij een Engelse arts; maar wie helpt de kosten te betalen?

Truck brandt uit bij garagebe­drijf in Almelo

Door nog onbekende oorzaak is in de nacht van zaterdag op zondag de cabine van een vrachtwagen in Almelo helemaal uitgebrand. Dat gebeurde op het terrein van Rekos Motorvoertuigentechniek aan de Plesmanweg, een garagebedrijf gespecialiseerd in het onderhoud van trucks.