Na miljoenen gezwommen baantjes is het ineens over: het buitenbad in Almelo is dicht, tot het nieuwe bad klaar is

Heracles-trai­ner Lammers: ‘De spelers willen de nederlaag van maandag heel graag rechtzet­ten’

De ontluisterende nederlaag van Heracles afgelopen maandag tegen Jong Ajax is de afgelopen dagen veelvuldig besproken in de selectie. „Je moet niet te lang in zo’n wedstrijd blijven hangen. We hebben ervan geleerd en zijn nu weer scherp voor het duel tegen VVV-Venlo”, zegt trainer John Lammers deze donderdagmiddag.

8 september