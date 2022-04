Na uitzonderlijke rel is jurist Middelkamp tóch welkom in gemeenteraad Almelo: ‘Hij verdient een tweede kans’

Jurist Middelkamp, nummer twee op de lijst van de Partij Vrij Almelo, werd twee weken geleden geweigerd als raadslid, omdat hij voorzitter was van de stichting Omgevingsrecht, die een rechtszaak tegen de gemeente voert. Middelkamp heeft deze functie inmiddels neergelegd. Dat was echter een dag te laat. Maar zoals woensdag bericht gaat ook de nieuwe gemeenteraad van Almelo zich over de kandidatuur van Middelkamp buigen. Na een indringend gesprek met Middelkamp zal burgemeester Arjen Gerritsen de toetreding van hem opnieuw aan de gemeenteraad - in nieuwe samenstelling - voorleggen. Gerritsen ziet daartoe ‘aanknopingspunten’. De burgemeester heeft de fractievoorzitters deze week in vertrouwen van zijn voornemen op de hoogte gesteld. Dat houdt in dat een commissie zich opnieuw over de - aangepaste - geloofsbrieven van het kandidaat-raadslid buigt.