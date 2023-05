Na veel afwijzingen, heeft Jan (55) de banen voor het uitkiezen:‘Nu moet ik mensen afbellen’

Na dertig jaar stopte Jan Hondebrink vorig jaar met zijn Tabaksgroothandel in Almelo. „Het liefst was ik nog tot mijn pensioen doorgegaan. Maar nu horecagelegenheden geen sigaretten meer mogen verkopen, is het niet meer rendabel.”

Na een tijdelijke baan waarvan het contract niet verlengd werd, zat de Almeloër sinds deze maand zonder werk. Voor het eerst in zijn leven. Met de krapte op de arbeidsmarkt die in bijna elke sector voelbaar is, zou zijn werkloze periode niet lang hoeven duren. Maar als 50-plusser en zonder kwalificaties waren de kaarten niet in zijn voordeel geschud. Tenminste, zo leek het. „Ik had nog nooit een sollicitatiebrief geschreven, waar begin je dan?”