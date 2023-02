Nationale ombudsman én Kinderombudsman in actie rond kanaaldrama: ‘Kinderen mogen soms niet logeren in gevaarlijk huis’

Conflict over zorgcon­tract; rekening voor patiënt in Oost-Nederland

HENGELO - Klanten van zorgverzekeraar CZ in Oost-Nederland krijgen nu nog rekeningen in huis voor medische kosten die een jaar geleden zijn gemaakt. Dit is een gevolg van een hoogopgelopen meningsverschil van CZ met medisch laboratorium Labmicta in Hengelo. Patiënten krijgen daarvan letterlijk de rekening gepresenteerd.

