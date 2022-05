Nico-Jan Hoogma staat nog altijd open voor terugkeer naar Heracles: ‘Degradatie doet pijn’

ALMELO - Nico-Jan Hoogma is nog steeds beschikbaar voor een terugkeer als directeur naar Heracles Almelo. De degradatie naar de eerste divisie verandert niets aan die uitnodigende houding van de voetbalbestuurder richting zijn oude club. De Oldenzaler was in het promotiejaar 2005 aanvoerder en van 2007 tot 2018 algemeen directeur van Heracles.

Nico-Jan Hoogma, die per 1 juli stopt als directeur topvoetbal bij de KNVB, liet half april via deze krant weten dat hij open stond voor een terugkeer naar Heracles. Voorzitter Hans Bredewoud van Heracles heeft later bevestigd dat hij heeft gesproken met Hoogma. Bredewoud heeft hem laten weten dat er in de huidige organisatie binnen de club geen plek is voor een rentree.

Meer clubman dan bondsman

Hoogma zegt, twee dagen na de degradatie van Heracles, desgevraagd: „Er is wat mij betreft niets veranderd.

Er speelt niks, er is niks maar aan mijn beschikbaarheid is ook niks gewijzigd. Ik heb in november vorig jaar aangegeven dat ik mijn dienstverband bij de KNVB niet ga verlengen. De reden is dat ik meer een clubman dan een bondsman ben. Ik zou, nadat ik gestopt ben, graag weer naar een club willen. Dat zou Heracles kunnen zijn. Ja, daar sta ik voor open. Dat is nog steeds de status wat mij betreft op dit moment.”

Quote Ik zou graag weer naar een club willen. Dat zou Heracles kunnen zijn. Ja, daar sta ik nog steeds voor open. Nico-Jan Hoogma, Directeur topvoetbal KNVB

Roep om terugkeer steeds luider

In Almelo is de roep om een snelle terugkeer van de oud-directeur nog steeds groot. De naam van Hoogma wordt de laatste weken veelvuldig gescandeerd vanaf de tribunes. Vooral tijdens de reeks verliespartijen in de aanloop naar de definitieve degradatie afgelopen zaterdag klonk het ‘Nico-Jan, Nico-Jan’ vaak en massaal uit de kelen van de gefrustreerde fans. Fans maar vaste clubvolgers zien in Hoogma de ultieme redder in nood. Erevoorzitter Jan Smit pleitte vorige week nog in deze krant nadrukkelijk voor een snelle rentree van Hoogma op Erve Asito.

Hoogma was van 2007 tot 2018 algemeen directeur bij Heracles en slaagde erin de kwaliteit van de selectie met minimale middelen op peil te ouden. Heracles groeide in dat tijdperk uit tot een stabiele eredivisieclub, speelde zelfs regelmatig in het linker rijtje, haalde de bekerfinale, won de play-offs en speelde Europees voetbal.

Vader van huidige aanvoeder

Met de degradatie afgelopen zaterdag is aan die periode een einde gekomen. Hoogma was erbij maar in eerste instantie als vader van de huidige aanvoerder Justin Hoogma: „Het deed pijn. In eerste instantie als vader van Justin. Natuurlijk speelt het gevoel dat je hier hebt gespeeld en gewerkt ook mee. Logisch. Ik vind het pijnlijk om te zien dat de club dit overkomt.”

De clubleiding is vandaag begonnen met evaluaties van het degradatie-echec. Voorzitter Hans Bredewoud was nog niet beschikbaar voor een reactie.