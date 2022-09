Niet eerder zo droog in Twente, maar extra maatregelen blijven uit

Iets meer dan 325 millimeter is het neerslagtekort in Twente inmiddels. Dat is het verschil tussen de hoeveelheid regen die valt en de hoeveelheid water die verdampt. Het tekort is extreem. Het gemiddelde neerslagtekort in deze periode van het jaar was tussen 1987 en 2021 100 millimeter. In het ‘topjaar’ 2018 was het neerslagtekort op 5 september 300 millimeter.