Nieuw album van New Face In Hell uit Almelo: elk nummer is weer compleet anders

ALMELO - Om de muziek van New Face In Hell te omschrijven kom je hokjes te kort. Punk? Ja. Rock- ‘n-roll? Ook. Garagerock? Zeker. Surfmuziek? Aanwezig. Psychedelisch? Een flinke scheut. Hoe dat allemaal samen klinkt is te horen op het album The’re Coming, dat vrijdagavond 23 september met een live optreden wordt gepresenteerd in café De Stam in Almelo.