Nieuw gemeentebestuur Almelo staat in de steigers en deze drie heren blijven op het pluche

Dat wil echter nog niet zeggen dat een nieuw gemeentebestuur al in kannen en kruiken is. Maar VVD-fractievoorzitter Yvonne Bijenhof, namens haar partij bij de college-onderhandelingen aan tafel, is er ‘optimistisch’ over. „De sfeer tijdens de gesprekken is heel goed. En, ook heel belangrijk, het vertrouwen in elkaar ís er. Ik ga er vanuit dat we rond half juni een akkoord kunnen sluiten. Voor 1 juli kan het het nieuwe college er staan”, voorziet Bijenhof.