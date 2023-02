Nieuw in Almelo: deze winkel is vol lampen, meubels en woondecoratie

Albergen stroomt vol voor ‘gouden’ carnavals­op­tocht; omstreden azc geen thema

Drie jaar lang was het in carnavalstijd angstvallig stil in Albergen. Maar de 50e editie van de 1e grote Twentse carnavalsoptocht was het wachten meer dan waard. Evenals daags ervoor tijdens de stoet in Langeveen, posteerden duizenden bezoekers zich langs de route voor ruim twee en een half uur amusement.