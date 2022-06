Nieuw tehuis voor mensen met geheugenverlies in Almelose wijk Sluitersveld

ALMELO - Aan de W.A. de Gruyterstraat in de wijk Sluitersveld komt een speciaal tehuis voor mensen met geheugenproblemen, zoals dementie. De beoogde nieuwbouw krijgt twintig studio’s. Het is een initiatief van zorginstelling Dagelijks Leven.

De Almelose politiek buigt zich dinsdagavond over het plan. Het college van burgemeester en wethouders wil er graag aan meewerken. „Er is behoefte aan deze voorziening in Almelo”, aldus B en W.

Intensieve zorg

Het oog is gevallen op een terrein aan het begin van de W.A. de Gruyterstraat. Dagelijks Leven gaat er een kleinschalig woonzorgcentrum bouwen voor twintig mensen, die lijden aan dementie of andere geheugenproblemen. „We gaan zorg leveren die mensen het gevoel geeft dat ze nog thuis wonen. Dat is onze visie”, aldus manager Judith Bunt van Dagelijks Leven bij de presentatie van de plannen.

Het gaat om intensieve zorg, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Twintig cliënten komen te wonen in een studio’s, met eigen sanitaire voorzieningen en een keukentje. Ook komt er in het gebouw een ‘logeerkamer’ voor crisisopvang. Het toekomstige tehuis wordt omgeven door een hek. „Maar dat is vooral om boeven buiten te houden.”

Dagelijks Leven, met hoofdkantoor in Apeldoorn, is op dit moment nog niet actief in Almelo. „Via het Zorgkantoor hebben we vernomen dat er in Almelo behoefte is aan deze opvang. Vervolgens zijn we met de gemeente in gesprek gegaan”, aldus Bunt.

Twee bouwlagen

Om te kunnen bouwen op het perceel aan W.A. de Gruyterstraat 1 is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het toekomstige gebouw, met twee bouwlagen, past volgens het gemeentebestuur in de omgeving. Ook verkeerskundig worden geen problemen voorzien. „Logistiek worden geen grote voertuigen ingezet. De boodschappen worden zelf gedaan of besteld en bezorgd met een kleine (vracht)wagen. Wassen gebeurt op locatie. Hierdoor zal er geen verkeersdruk voor aangrenzende woonstraten ontstaan”, oordeelt het college.

Dagelijks Leven wil zo snel mogelijk met de bouw beginnen. Er is straks plek voor 25 tot 30 zorgmedewerkers. Aanvragen voor een plek in het tehuis kunnen al worden ingediend.