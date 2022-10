NK Veldrijden voor de jeugd in Almelo gehouden: kampioenschap verreden op terrein De Zwaluwen

De Almelose wielerclub had opnieuw de ambitie om een kampioenschap te organiseren voor de jeugd, een categorie die De Zwaluwen naar eigen zeggen al decennialang hoog in het vaandel heeft. Voorzitter Kootstra is dan ook in zijn nopjes met de komst van de nationale titelstrijd. „We zijn als Zwaluwen blij dat we het NK jeugd mogen organiseren. De KNWU was op de hoogte van onze ambities. Toen vanuit de wielerbond de vraag kwam of wij belangstelling hadden dit NK voor onze rekening te nemen, hebben we binnen de vereniging snel geschakeld met de betreffende commissies. Om uiteindelijk het verzoek met een volmondig ‘ja’ te accepteren.”