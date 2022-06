NKC’51 en AKC strijden voor handhaving

Voor NKC’51 en trainer-coach Gert Schorn is het zaterdag in Nijeveen erop of eronder. In een extra wedstrijd tegen ASVD uit Dronten moet worden beslist wie volgend seizoen in de overgangsklasse speelt. Voor trainer-coach Gert Schorn is dit zijn laatste klus bij de Nijverdalse ploeg, waar hij vier seizoenen actief was. „Natuurlijk wil ik graag met een positief gevoel afscheid nemen, maar gemakkelijk zal het zeker niet worden. Ik heb er echter het volste vertrouwen in dat het ons zal lukken het duel winnend af te sluiten. De ploeg is vol zelfvertrouwen en alle neuzen staan weer dezelfde en dus de juiste richting op”, aldus Schorn. Het duel tegen ASVD begint zaterdag om 15.30 uur in Nijeveen, op het veld van DOS’46.