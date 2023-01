Nog steeds ruzie over ‘platgewalst natuurterrein’ bij Aadorp: ‘Hier kunnen we niet verder mee’

Kerk en pastorie in Glanerbrug in de verkoop, tot verdriet van geloofsge­meen­schap: ‘Je raakt je thuis kwijt’

GLANERBRUG - Het is een keuze van het verstand die het hart raakt. De kerk en de pastorie in Glanerbrug gaan in de verkoop als het aan de lokale geloofsgemeenschap ligt. Om financieel te overleven en om het parochiehuis in stand te houden sprak die zich zondag uit voor het afstoten van de panden. Hoe rationeel het besluit ook is, het deed pijn. „Je raakt je thuis kwijt.”

8 januari