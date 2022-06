Nu echt witte rook voor nieuwe coalitie Almelo; installatie wethouders op 21 juni

ALMELO - De nieuwe coalitie van Lokaal Almelo Samen (LAS), CDA, VVD en D66 is een feit. De officiële installatie van de wethouders is pas op dinsdag 21 juni, maar formateur Trudy Vos meldde donderdagavond dat de zaak beklonken is. Jan Martin van Rees (LAS), Eugène van Mierlo (CDA), Arjen Maathuis (VVD) en Monique van Saane (D66) trekken de komende vier jaren de kar in Almelo, als de gemeenteraad met die namen instemt.

Onderhandelaren Yvonne Bijenhof (VVD) en Jeroen Wiertz (D66) voelen zich moe en voldaan. Er is veel besproken, flink wat gediscussieerd, maar zeker niet met stoelen gesmeten tijdens de onderhandelingen voor de kersverse coalitie.

„Ik mag wel zeggen dat de sfeer tussen de vier deelnemende partijen uitstekend was”, blikt het VVD-raadslid terug. „Er is eigenlijk geen onvertogen woord gevallen. Onenigheid beperkte zich vooral tot nuanceverschillen. Al hebben we wel even stevig gediscussieerd over wat Almelo nou met Twence aan moet. De meningen van de VVD en D66 lopen daarover natuurlijk flink uiteen.”

Over de uitkomst van die discussie wil Bijenhof niets kwijt. „Nee, nee, op 20 juni presenteren we het coalitieakkoord in de raadsvergadering en dan praten we er met raadsleden over. Voor die tijd geven we niets prijs.”

XL

Hoewel niets? Dat de beoogde uitbreiding van het Businesspark XL aan de overzijde van het Twentekanaal een flink stuk kleiner wordt dan tot nu toe bedacht, lekte eerder deze week al uit. Het CDA liet weten zich daar hard voor te hebben gemaakt, om te voorkomen dat al te veel bewoners in het Bornerbroekse buitengebied het veld moeten ruimen voor nieuwe industrie.

„Wij waren het daar overigens mee eens”, zegt D66-onderhandelaar Wiertz. „Dus we zijn niet ontevreden met die afloop.”

Gedeeld met raad

De vier coalitiepartijen zetten tijdens het proces overigens nog een opvallende stap, door een concept van het coalitieakkoord alvast met de andere raadsfracties te delen. Dat gebeurde in de formatie voor het college in de oude samenstelling, vier jaar geleden, alvast niet.

„We hebben ons bij de opstelling heel erg op de hoofdlijnen geconcentreerd. Er is dus ruimte voor invulling en daar wilden we alvast wat meningen over van andere raadsleden”, zegt Bijenhof. „We zijn daarover vervolgens in gesprek in gegaan en we hebben er zeker wat van meegenomen.”

Een goed begin, volgens Jeroen Wiertz, die zich in de afgelopen collegeperiode wel eens stoorde aan de starre houding van de coalitiepartijen tegenover oppositie. „We willen de gemeenteraad de komende jaren in elk geval meer de ruimte geven om mee te denken.”