Nu voor het laatst? Veelbesproken Almelose muurschildering opnieuw verfraaid (met onder meer een boerenzakdoek)

Paul uit Borner­broek houdt bijna in zijn eentje het tractor­merk Deuliewag in leven: ‘Er zijn er nog maar 82’

BORNERBROEK - Ooit gehoord van Deuliewag? Het is een tractormerk dat niet veel mensen bekend in de oren zal klinken. Paul Kenkhuis uit Bornerbroek weet er juist alles over. Niet gek ook, want er staan er twaalf in zijn achtertuin. „Elk exemplaar heeft een eigen verhaal.”

27 juli